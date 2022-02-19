شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم السادس على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 4ر1350، مقابل 7ر1371 أمس الجمعة. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 3ر1474، وقبل شهر 4ر.584

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 189 ألفا و105 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 209 آلاف و789 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 210 حالات، مقابل 198 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 13 مليونا و445 ألف و94 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 9 ملايين و595 ألف شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 121 ألفا و202 شخص.