'بيلا حديد' دفاعاً عن المحجبات: 'لباس المرأة ليس من شأنكم'

بغداد - ياسين صفوان - تضامنت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني مع النساء المسلمات بعد قرار نزع الحجاب في عدد من الدول أخيراً، على غرار فرنسا والهند.

وتفاعلت بيلا حديد مع القرار بمنع النساء من ارتداء الحجاب في المناسبات الرياضية والمدارس والعديد من الأماكن من خلال نشر صورة لعدد من النساء على صفحتها الشخصية على تطبيق "إنستغرام".

ودعت بيلا حديد إلى تسليط الضوء على معاناة الفتيات المحجبات حول العالم، وعلقت عليها قائلة: "لباس المرأة ليس من شأنكم".

وكتبت بيلا حديد في منشورها التضامني مطالبة بإعادة التفكير في قرارات منع الحجاب، قائلة: "أحث فرنسا والهند وبلجيكا وأي دول أخرى في العالم تميز ضد النساء المسلمات، على إعادة التفكير في القرارات التي اتخذتها أو التي تحاول اتخاذها في المستقبل بشأن اللباس والحجاب، ليس من وظيفتك إخبار النساء بما يجب عليهن أو لا يجب عليهن ارتداءه ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإيمان".

وطالبت بيلا حديد الجميع بالدفاع عن الفتيات المحجبات في كل مكان، قائلة: "دافع عن أصدقائك المسلمين. اذا رأيت شيئا قل شيئا".

منشور بيلا حديد جاء بعد أيام معدودة من تداول فيديو يوثق إجبار الفتيات على نزع الحجاب في الهند من أجل السماح بدخولهن المدارس.