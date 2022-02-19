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لجميع القادمين إليها جواً.. البحرين تلغي فحص كورونا والحجر الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين امس إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا "بي.سي.آر" عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة، وكذلك الحجر الصحي الاحترازي، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن شؤون الطيران المدني بالمملكة أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، وسيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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