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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يمدّد حالة الطوارىء العامة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن حالة الطوارئ العامة، التي أُعلنت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.
وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة "بكامل قدرات" الحكومة الاتحادية.
وقال بايدن في رسالة أمس الجمعة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".