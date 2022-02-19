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الرئيس الأمريكي يمدّد حالة الطوارىء العامة بسبب فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن حالة الطوارئ العامة، التي أُعلنت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

 

وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة "بكامل قدرات" الحكومة الاتحادية.

 

وقال بايدن في رسالة أمس الجمعة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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