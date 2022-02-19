شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد مشروع توسيع الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في إنفوجراف جديد عن مشروع توسيع الطريق الدائري، جاء فيه أن مشروع تطوير الطريق الدائرى يشمل إجراء الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة و أن التطوير يمتد الى صيانة وتأمين شبكة الإنارة بطول الطريق.

وجاء في الإنفوجراف أن تنفيذ أعمال نظافة للطريق وصيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، تطوير وتوسعة المسافة من السلام الى المرج بطول 8 كم وتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد، لافتا الى أن خطة تطوير الطريق الدائرى تشمل إنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو بالهايكستب حتى طريق السويس 9 كم، وأن مشروع التطوير يتضمن صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، الصيانة العاجلة لكبارى وأنفاق الطريق الدائرى، تطوير وتوسعة المسافة من الأوتوستراد الى المريوطية بطول 12 كم، صيانة طبقات الرصف من السلام الى المرج بطول 8 كم.

وتضمن الإنفوجراف أن مشروع توسيع الطريق الدائرى يتضمن صيانة طبقات الرصف من تقاطع شبرا / بنها الى محور 26 يوليو بطول 15 كم، وإنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام الى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم.