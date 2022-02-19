شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش يتقدم بطلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة للتصدى للفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة موجها الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة بشأن سياسة الحكومة في التصدي للفكر المتطرف" انحلالا وتشددا".

وقال النائب عمرو درويش إن شباب مصر يتعرضون الآن لموجات من التجريف الثقافي والاجتماعي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة التي حولت العالم لقرية صغيرة مما أدى الى انتشار العديد من حالات الإختلال النفسى والعقائدى ما بين أفكار تدعو الى الإنحلال والالحاد وأفكار تدعو الى التطرف والإرهاب، متابعا :" نجد أنه لزاما على المؤسسات والهيئات الحكومية والوطنية أن يستبين لها كيفية التصدي لهذه الموجات والعمل على إحتضان وتثقيف وتوعية الشباب وكافة أطياف المجتمع من خلال الهيئات الرياضية ودور الثقافة ودور العبادة، حتى يستطيع الوطن أن يبنى مستقبله و يرتقى بأبنائه من الشباب وكافة أطياف المجتمع ويحافظ على لشباب من الجماعات الظلامية والمؤثرات ووسائل الإعلام الهدامة المختلفة".

وطالب النائب عمرو درويش بالموافقة على طلبه بمناقشة عامة نظرا لخطورة الموضوع وأهميته، ولإستبيان سياسة الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.