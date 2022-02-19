شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل: الموافقة على تمويل 60 مليون جنيه لرصف شارعين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الموافقة على الحصول على تمويل بقيمة 60 مليون جنيه لرصف شارعى أحمد أبو سليمان والترعة المردومة بمحافظة الإسكندرية.

وقال النائب محمد إسماعيل إنه تلبيه لطلبات النواب فى الحصول على اعتماد مالي بقيمة 60 مليون جنيه كتوصية لمناقشة طلبات الإحاطة التى تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور محافظ الإسكندرية والتنفيذيين و ممثلى الوزارات المعنية و خاصا التخطيط ، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف شارعى أحمد أبو سليمان و الترعة المردومة، تيسيرا على المواطنين و الاستفادة من محور المحمودية .

وأشار النائب محمد إسماعيل، الى أنه سوف يتم البدء فى الأعمال بداية من شهر يوليو العام الحالى والانتهاء من أعمال الرصف قبل نهاية العام.