شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : لسنا مسؤولين عن الهجمات الإلكترونية بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على تويتر إن روسيا رفضت اليوم السبت مزاعم أمريكية بأنها مسؤولة عن هجمات إلكترونية على بنوك ومواقع حكومية أوكرانية على الإنترنت ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وأضاف البيان "نرفض رفضا قاطعا هذه التصريحات التي لا اساس لها من الادارة ونشير إلى أن روسيا ليس لها علاقة بالأحداث المذكورة ومن حيث المبدأ لم تقم ولا تقوم باي عمليات" خبيثة "في الفضاء الالكتروني".

وقالت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي آن نويبرجر يوم الجمعة إن المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء الموجة الأخيرة من هجمات أدت لفترة وجيزة إلى تعطيل المواقع الإلكترونية المصرفية والحكومية الأوكرانية.