شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يسلم إجاباته على استجواب "بارتي جيت" للشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجوابه القانوني للشرطة فيما يتعلق بمزاعم إقامة حفلات انتهكت الإغلاق في مقر الحكومة في داونينج ستريت .

وأكدت رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء امتثل لطلب شرطة العاصمة لتقديم إجاباته في غضون أسبوع من استلام الاستمارة يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن داونينج ستريت كان قد قال في وقت سابق إن إجابات جونسون لن يتم الإعلان عنها.

وأرسل الضباط المشاركون في عملية هيلمان، التي تحقق فيما إذا كان قد تم انتهاك قيود كوفيد- داخل داونينج ستريت وفي وايتهول، استجوابا رسميا لما يقرب من 50 شخصا أثناء التحقيق في تفاصيل الانتهاك المزعوم لاجراءات كوفيد.19

وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس كورونا.