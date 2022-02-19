انت الان تتابع خبر بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب خطر كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حالة الطوارئ العامة التي أُعلنت في آذار 2020 بسبب جائحة كورونا سيتم تمديدها إلى ما بعد أول آذار المقبل بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.
وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أميركي بسبب كورونا أكدت ضرورة التصدي للجائحة "بكامل قدرات" الحكومة الاتحادية.
واشار بايدن في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".
واشار بايدن في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".