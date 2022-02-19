انت الان تتابع خبر بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب خطر كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حالة الطوارئ العامة التي أُعلنت في آذار 2020 بسبب جائحة كورونا سيتم تمديدها إلى ما بعد أول آذار المقبل بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.