اليوم.. الكويت تعدّل تعميمها بشأن القادمين غير المحصنين للبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم تعميما لشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بتعديل البند الثاني من تعميمها الصادر أمس، بحيث يشمل جميع الركاب القادمين إلى البلاد بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.



وذكرت الإدارة في بيان صحفي - أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن البند الثاني للتعميم يصبح بعد التعديل "يجب على جميع الركاب غير المحصنين القادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص (بي سي آر) سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة 72 ساعة".

واستثنى البيان من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 من العمر.