أمريكا.. المحكمة العليا تنظر في إجراء يتعلق بالهجرة اتخذه ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المحكمة العليا الأميركية الجمعة أنها ستنظر في طلب إدارة الرئيس جو بايدن إنهاء خطوة مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك لحين درس طلباتهم.



كانت إدارة الرئيس الديموقراطي لجأت نهاية ديسمبر إلى المحكمة العليا وطلبت النظر بقرار لمحكمة الاستئناف يأمر بمواصلة العمل بالبرنامج المسمى "البقاء في المكسيك" الذي نفذته الإدارة السابقة عام 2019.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2021، باشر بايدن العمل على تعديل هذا البرنامج المثير للجدل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في هذه القضية في إبريل، حسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، ويتوقع صدور قرار بهذا الشأن في الصيف.

وهذا البرنامج لا ينطبق على المكسيكيين، ويُجبر طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، على البقاء هناك إلى حين معالجة طلباتهم. وقد تعرض لانتقادات واسعة من جمعيات حقوقية.

بين يناير 2019 وديسمبر 2020، أعيد ما لا يقل عن 70 ألف طالب لجوء معظمهم من أميركا الوسطى، إلى المكسيك بموجب البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية فاقمتها جائحة كوفيد وفقا لمنظمة "مجلس الهجرة الأميركي".