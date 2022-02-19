شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: هناك زيادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

علقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الانتهاكات المتكرر لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وقالت المنظمة في بيان إن هناك زيادة كبيرة في انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأشارت المنظمة في البيان إلى أن مراقبيها "لاحظوا زيادة كبيرة" في الأعمال المسلحة على طول خط الجبهة.

وأضاف البيان أن هناك حاليا عددا من الحوادث يعادل عدد تلك التي وقعت قبل اتفاقية تم توقيعها في يوليو/تموز 2020 لتعزيز وقف إطلاق النار.

وسمع دوي انفجارين اثنين في لوهانسك بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا، فجر السبت.

وأضافت وسائل إعلام روسية أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوهانسك ما أدى إلى اشتعاله.

والجمعة، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.

قال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين،الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك"، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.

وقال ممثل جمهورية لوهانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، لـ"سبوتنيك"، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.

صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، معربةً عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس.

وضرب انفجار ضخم وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا، على بعد عشرات الأمتار من مبنى حكومي.

وقالت وسائل إعلام روسية إن "الانفجار نجم عن سيارة بالقرب من مبنى حكومي وسط دونيتسك، دون أن يتسبب بإصابات".

وأعلن دينيس سينينكوف قائد الشرطة الشعبية في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، نجاته من انفجار عنيف دوى الجمعة بوسط مدينة دونيتسك.

وأكد سينينكوف في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن "السيارة التي انفجرت تابعة له، مضيفة أنه لم يتعرض لأي أذى جراء الحادث".

وندّدت الولايات المتحدة بـ"سيناريو" يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.

ويتواصل "حوار الطرشان" أيضا بين الولايات المتحدة التي تخشى غزوا لأوكرانيا "في الأيام المقبلة"، وروسيا التي تنفي أن تكون تعد لهجوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن القصف في شرق أوكرانيا في الساعات الـ48 الماضية هو جزء من جهود روسية لاختلاق "استفزازات كاذبة" لتبرير مزيد من "العدوان" ضد الجمهورية السوفيتية السابقة.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، أن واشنطن ترى "المزيد" من القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية رغم تصريحات موسكو عن انسحابات.