تخفيف مناهج رابعة ابتدائي والاختناق بسبب وصلات الغاز.. الحكومة ترد على 6 شائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدة خلال الأسبوع الماضي، متعلقة بقضايا مهمة أثارت الرأي العام، منها توفير اللقاحات في الصيدليات، ووقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعات، ضمن سياسة الحكومة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد الخليج 365 الـ6 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

1- حذف أجزاء من منهج الترم الثاني لرابعة ابتدائي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أية أجزاء منها، وفقاً نظام التعليم الجديد، حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة

2- هل تتسبب وصلات غاز السخانات في اختناق المواطنين؟

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، حول ما أثير عن تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، وأن الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل.

3- وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا أو إلزامهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة، مُشددةً على استمرار إتباع الوزارة لنظام إرسال رسالة لمن مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية 6 أشهر، دون الحاجة لقيام متلقي اللقاح بالتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مُوضحةً أنه تم إرسال مليون ونصف رسالة للمواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية، كما تم إتاحة إمكانية تغيير مكان تلقي اللقاح للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105" وطلب التغيير.

4- توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات

نفت وزارة الصحة والسكان، ماتردد حول توفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة، والتي يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظراً لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف، كما أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مُدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين، مُشددةً على وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.

5- الحكومة تنفي شائعة بشأن امتحانات الثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول تحديد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، مُوضحةً أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، للإعلان بشكل رسمي عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022.

6- الحكومة تصدر بيانًا بشأن أنباء خصخصة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يهدف لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويضمن تقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الطبية، و تتحمل فيه الدولة تكلفة علاج غير القادرين.