عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بكامل القدرات.. بايدن يمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت تمديد حالة الطوارئ العامة التي أُعلنت في مارس /آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 .



وقال بايدن إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد أول مارس بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة "بكامل قدرات" الحكومة الاتحادية.

ونوه الرئيس الأمريكي في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض إلى أنه "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".

وجسّدت "الممرضات المتنقلات" ملحمة طبية ساهمت في إنقاذ المستشفيات الأمريكية في ظل جائحة كورونا التي فتكت بالملايين.

وكان قرار توقيع عقد قصير الأجل في العمل التمريضي سهلاً لأليسا فيندورف، إذ لطالما رغبت هذه الشابة في التعرف على مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنّ الرواتب المغرية التي عُرضت عليها ساعدت في إبرام الصفقة.

وبعد مرور عام على انتشار وباء كورونا، وفي ظل اكتسابها خبرة شعرت أنّها كافية في قسم الطوارئ، غادرت الممرضة البالغة 32 عاماً برفقة صديقها وكلبيهما مسقط رأسهما ويسكونسن للعمل في أحد مستشفيات فلوريدا، ثم انتقلت إلى كولورادو قبل أن تستقر حاليا في أريزونا.

وفيما دفع تفشي المتحورة أوميكرون نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الهاوية، وترك موظفون كثر عملهم بسبب ظروف العمل السيئة والإرهاق الذي كانوا يعانون منه، تساعد "الممرضات المتنقلات" على سدّ النقص، حتى إنهن بتن يجنين إيرادات تتجاوز في بعض الأحيان أجور الجراحين.

مؤخرا، أعادت السلطات الكندية فتح أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون جسر أمباسادور لما يقرب من ستة أيام اعتراضا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا مما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.