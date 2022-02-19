شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تتابع إنشاء أكبر مجمع بريدى شرق القاهرة بحى الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تتابع لحظة بلحظة أعمال إنشاء أول وأكبر مجمع بريدي في منطقة شرق القاهرة داخل حي الأميرية، وإزالة كافة التحديات من أجل سرعة الانتهاء.

وتابعت النائبة مرثا محروس: "مستمرين في المتابعة لحين تقديم أفضل ما يليق بأهالينا الكرام".

كانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها قامت بالتنسيق مع محافظة القاهرة بتسليم هيئة البريد قطعة الأرض المخصصة لإقامة مجمع بريدى في حى الأميرية لبدء أعمال الحفر بعد الانتهاء من كافة الأوراق اللازمة لبدء العمل، مضيفة أنه قام بالإشراف على الاستلام من محافظة القاهرة اللواء جمال عبد الناصر رئيس حي الأميرية ورؤساء قطاع شمال من هيئة البريد والذين وعدوا النائبة بسرعة العمل استعدادا لافتتاح المجمع في أقرب وقت.

يذكر أن النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تواصل جوالاتها التفقدية استجابة لطلب أهالي حي الأميرية، للاستماع إلى أهم احتياجات ومشكلات الأهالى.

وأكدت مرثا محروس أنها ستبذل قصارى جهدها للعمل على حل هذه المشكلات، يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاءً للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.