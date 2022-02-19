عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعيدا عن الواقع.. موسكو تعلق على خطاب بايدن بشأن أوكرانيا

السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365

علقت روسيا على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تطورات الأوضاع في الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أنه ليس معبرا عن الواقع.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "خطاب الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا لم يتضمن كلمة واحدة عن الوضع الحقيقي للسكان المدنيين في دونباس".

وقد اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، روسيا بأنها تستمر في بث معلومات مضللة.

ورجح الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بشأن تطورات الأزمة في أوكرانيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بغزو أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا عبر حسابها على تلجرام:"تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بشأن غزو روسي وشيك لأوكرانيا يشهد على فشل المخابرات الأمريكية".

وتابعت القول: "إن إشارات بلينكن وبساكي وبرايس وبقية فريق الدعاية للحرب إلى بيانات المخابرات الأمريكية تشهد على فشل أجهزة المخابرات الأمريكية، سؤال مهم، أي من هذه الهياكل نشر الزّور في البيت الأبيض؟".

وسخرت زاخاروفا، في وقت سابق، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا عبر حسابها الموثق في موقع "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام".

وأشارت زاخاروفا: "أود أن أخطط لقضاء إجازة".

يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول في البنتاجون الجمعة أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أنّ مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته قال إنّ الولايات المتحدة التي تقدّر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود.

وأضاف أمام صحفيين أنّ "ما بين 40% إلى 50%" من تلك القوات اتّخذت "وضعية هجومية لقد انتشرت في نقاط تجمّع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".

ونقاط التجمّع التكتيكية هي مناطق قريبة من خط الجبهة تتجمّع فيها وحدة عسكرية قبل شنّ هجوم.

وأشار المسؤول إلى إنه كانت لدى موسكو الجمعة 125 كتيبة عسكرية قرب الحدود الأوكرانية مقارنة بـ60 كتيبة في الأوقات العادية و80 كتيبة في أوائل فبراير/شباط الجاري.