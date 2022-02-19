عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تتوعد روسيا بهجوم وعقوبات تحولها لدولة منبوذة

السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365

أكد مسؤول بالبيت الأبيض، الجمعة، أنهم مستعدون للهجوم إن استهدفت روسيا الشركات أو البنية التحتية الأمريكية.



وأضاف المسؤول الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن روسيا عكفت على استخدام شبكة الإنترنت لزعزعة استقرار أوكرانيا من خلال الهجمات الأوكرانية.

ولفت إلى أنهم مستمرون في دعم أوكرانيا وأمنها السيبراني من الهجمات الإلكترونية الروسية.

وتابع: "لدينا معلومات مؤكدة تشير إلى أن روسيا شنت هجمات إلكترونية واسعة ضد بنوك في أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن العقوبات التي ستفرض على روسيا إذا غزت أوكرانيا ستجعلها دولة منبوذة.

وقال أيضا إن قرار الرئيس الروسي الإشراف بنفسه على تدريبات نووية غدا "خطوة تصعيدية"، كما أن القرار يرجع إلى الرئيس الأوكراني إن أراد مغادرة البلاد وزيارة ميونخ.

وتبادلت روسيا والدول الغربية في الأسابيع الأخيرة مطالب واقتراحات حول البناء الأمني في أوروبا، سعيا لخفض التوتر في الأزمة حول أوكرانيا.

وتطالب موسكو خصوصا بسحب القوات الأمريكية من أوروبا الوسطى والشرقية ومن دول البلطيق وبمنع توسع الحلف الأطلسي شرقا.

واعتبر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن غالبية المطالب الروسية غير مقبولة.