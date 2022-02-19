عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدوما الروسي: موسكو لا تريد الحرب

السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365

أعلنت روسيا أنها لا تريد ولكنها مستعدة للدفاع عن مواطني دونيتسك ولوهانسك.



قال رئيس مجلس الدوما الروسي إن موسكو لا تريد الحرب لكنها مستعدة للدفاع عن مواطني دونيتسك ولوهانسك.

وتأتي التصريحات الروسية في وقت قالت وكالة رويترز للأنباء إن صورا لأقمار صناعية كشفت عن نشاط عسكري روسي في عدد من المناطق الرئيسية في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا.

وقالت الوكالة إن الصور تظهر نشر ما لا يقل عن 50 مروحية شمال غربي بيلاروسيا.

كما يأتي ذلك ردا على اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، روسيا بأنها تستمر في بث معلومات مضللة.

ورجح الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بشأن تطورات الأزمة في أوكرانيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بغزو أوكرانيا.

وقال بايدن إن القوات الروسية تحاوط جميع حدود أوكرانيا.

وتوقع أن تشن روسيا هجومًا على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن روسيا قد تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وزعماء حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين أجروا اتصالا هاتفيا الجمعة أبدوا فيها قلقهم بشأن "استمرار حشد القوات" الروسية بالقرب من أوكرانيا وقرروا دعمهم لسيادة أوكرانيا.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنهم "تعهدوا بمواصلة الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع ضمان الاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية سريعة ومنسقة على روسيا إذا اختارت المزيد من الصراع".

وتبادلت روسيا والدول الغربية في الأسابيع الأخيرة مطالب واقتراحات حول البناء الأمني في أوروبا، سعيا لخفض التوتر في الأزمة حول أوكرانيا.

وتطالب موسكو خصوصا بسحب القوات الأمريكية من أوروبا الوسطى والشرقية ومن دول البلطيق وبمنع توسع الحلف الأطلسي شرقا.

واعتبر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن غالبية المطالب الروسية غير مقبولة.