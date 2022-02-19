بايدن: فكرة أن أوكرانيا تستفز روسيا غير منطقية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة أن أوكرانيا تستفز روسيا عن عمد ووصفها بأنها فكرة غير منطقية، وذلك بالنظر إلى الحشد الهائل للقوات الروسية على طول حدودها، في الوقت الذي يلقي فيه الجانبان باللائمة على بعضهما البعض في تصاعد التوترات.

وقال بايدن إن أي إيحاء بأن أوكرانيا تستفز روسيا "يتحدى المنطق الأساسي"، مضيفا أن موسكو تحاول تصوير أوكرانيا على أنها المعتدي في الصراع الحالي.

وتابع أن موسكو تعمدت استخدام معلومات كاذبة بمزاعم عن تخطيط أوكرانيا لشن هجوم في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وأضاف "ببساطة لا يوجد دليل على هذه التأكيدات.. واعتقاد أن الأوكرانيين سيختارون هذا التوقيت، ومع وجود أكثر من 150 ألف جندي منتشرين على حدودهم، لتصعيد صراع استمر لسنوات.. أمر يتحدى المنطق الأساسي".

وأشاد بايدن بضبط النفس الذي مارسه الجيش الأوكراني ورفضه الانجرار إلى حرب من جانب موسكو. وقال إن هذا على الرغم من حصار القوات الروسية لأوكرانيا من بيلاروس وعلى طول الحدود الروسية وحتى البحر الأسود في الجنوب.