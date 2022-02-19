بايدن: روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا خلال "الأيام المقبلة" ومقتنع أن بوتين اتخذ قراره

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة.



وقال بايدن “لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، في الأيام المقبلة” ، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.



وتساءل بايدن عما إذا كان “من الحكمة” أن يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلاده للمشاركة في مؤتمر دولي في ميونيخ، في وقت تواجه فيه أوكرانيا خطر تعرّضها لغزو روسي وشيك.



وردّاً على سؤال عن عزم زيلينسكي على السفر في نهاية هذا الأسبوع إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، قال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّه في إطار “السعي إلى حلّ دبلوماسي، فإن هذا (القرار) قد لا يكون، أو قد يكون الخيار الأكثر حكمة. لكنّ القرار يعود له”.



إلى ذلك، قالت شركة الصور الأمريكية ماكسار يوم الجمعة إن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.



وقالت ماكسار إن الصور تظهر انتشارا ضخما جديدا لطائرات هليكوبتر في شمال غرب بيلاروسيا ونشر مجموعة قتالية للدبابات وناقلات جنود ومعدات دعم في مطار ميليروفو الواقع على بعد 16 ميلا من الحدود الأوكرانية.



من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن حلف شمال الأطلسى “الناتو” رفع درجة الاستعداد بين الآلاف من جنوده على خلفية الأزمة مع روسيا.



ووفقا لمصادر قريبة من الحلف، ستكون قوات الرد السريع التابعة للناتو قادرة على الانتشار في غضون سبعة أيام فقط، بدلا من 30 يوما.



وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لوحدات القوات الأخرى، تم الآن العمل بما يطلق عليه بفترة “إخطار بالتحرك” خلال 30 يوما، وليس 45 يوما، على أن يسري ذلك على الفور.



واعتمد زعماء غربيون استراتيجيات بدءا من تحذيرات إلى حوار مع موسكو.



(وكالات)