شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: القمة الأفريقية الأوروبية فرصة للتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عاطف سعداوى خبير العلاقات الدولية، إن ما يميز القمة الأوروبية الأفريقية أنها تمثل فرصة دبلوماسية لتحقيق التواصل بين الدول، وتعتبر فرصة عظيمة فى تعزيز العلاقات بين الدول، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع عدد من رؤساء الدول الأوروبية والأفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن عبر برنامجها الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "القمة تعد محفل دبلوماسى يشهد اجتماع عدد من الرؤساء لبحث العلاقات الدولية، والرئيس السيسى اجتمع مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية الأوروبية، وأصبح لمصر وأفريقيا صوت مسموع فى إطار إعادة ضبط العلاقات الأفريقية والأوروبية".

وأوضح خبير العلاقات الدولية: "مصر أصبحت قوى أفريقية وله أولوية قصوى من دول القارة، ومنذ وصول الرئيس السيسى منذ عام 2014 يولى اهتمام كبير لدول القارة".