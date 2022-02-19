شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل عتمان ممثلا لمجلس الشيوخ بالبرلمانات العربية.. ومناع نائبا لرئيس الأمناء العموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام مجلس الشيوخ المصرى للجمعية وذلك بناءً على الطلب الذي تقدمت به مصر لضم مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب ليمثلا البرلمان المصري بغرفتيه.

وقد وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طلب مصر ليصبح المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ عضواً بالجمعية والتى تم انتخاب أمين عام مجلس الشوري القطري د. أحمد بن ناصر الفضالة رئيساً لها، وأمين عام مجلس النواب المصري المستشار أحمد مناع نائبًا له.