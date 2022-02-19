- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل عتمان ممثلا لمجلس الشيوخ بالبرلمانات العربية.. ومناع نائبا لرئيس الأمناء العموم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام مجلس الشيوخ المصرى للجمعية وذلك بناءً على الطلب الذي تقدمت به مصر لضم مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب ليمثلا البرلمان المصري بغرفتيه.
وقد وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طلب مصر ليصبح المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ عضواً بالجمعية والتى تم انتخاب أمين عام مجلس الشوري القطري د. أحمد بن ناصر الفضالة رئيساً لها، وأمين عام مجلس النواب المصري المستشار أحمد مناع نائبًا له.
وعلى هامش أعمال المؤتمر 32 للإتحاد البرلماني العربي والمنعقد بالقاهرة، شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بحضور واسع للأمناء العموم بالبرلمانات العربية، وخلال الاجتماع فاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وبإجماع الحضور.
ويعكس هذا الفوز تقدير وثقة الأمناء العموم للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري الفنية والتشريعية برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.
المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ
المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ
لقطة جماعية لقادة جمعية الأمناء العمومين للبرلمانات العربية