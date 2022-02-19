شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الكاتب الصحفى جلال دويدار الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، بعد غد الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أكد ابنه المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإمارتية.

ونعى دويدار والده بكلمات مؤثرة على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "توفي الي رحمة الله والدي وقدوتى الاستاذ جلال دويدار. نرجوا الدعاء له بالرحمه والمغفرة".



دويدار

يعد جلال دويدار من أشهر الكتاب الصحفيين فى مصر والوطن العربى، وشغل دويدار منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار، كذلك الأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة.