شكرا لقرائتكم خبر عن ودقت طبول الحرب.. أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في إشارة للجنود الروس على الحدود الأوكرانية، كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرج، أن أوروبا تشهد حاليا أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة.

وأوضح ستولتنبيرج أن الأمر “يتجاوز بكثير إجراء مناورات، مضيفا أن روسيا قادرة بالتأكيد على مهاجمة أوكرانيا.

وأكد أن موسكو تواجه تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود.

من ناحيته أكد الرئيس الامريكي جو بايدن أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارا صائبا.

وأضاف أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة أعتقد أن بوتين اتخذ قرار الحرب.

وأشار إلى أن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا، والدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب.

وردت الحكومة الروسية، أنه لا نية لديها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة.