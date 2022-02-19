شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة الطوارئ في روستوف في حالة تأهب قصوى بسبب لاجئي دونباس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية، أنها دخلت في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوجانسك.

وأوضحت أنه تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى، للمساعدة في تنظيم العمل.

وأكدت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.

وأضافت أنه تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش، وأن من بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة.

وأشارت إلى أن المتخصصين في مركز الإنقاذ في منطقة الدون، بدأوا في تركيب معسكرات دعم الحياة بمشاركة أكثر من 400 شخص و150 قطعة من المعدات.

وفي وقت سابق من مساء أمس، وقوع انفجار ضخم في لوجانسك في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

ووصلت أول دفعة للاجئين من دونباس إلى مخيم “زفيزدا” في منطقة روستوف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص، وذلك بالتزامن مع بدء عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.