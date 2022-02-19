لوغانسك: قوات أوكرانية استهدفت دونيتسك ب 24 قذيفة هاون جديدة

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

ذكرت جمهورية لوغانسك، إن قوات الأمن الأوكرانية، استهدفت منطقتي نوفوتوشكوفسكي وتريكيزبينكا، وأنه تم إطلاق 24 قذيفة هاون من عيار 120 ميليمترا على هذه المناطق.

وأعلن مكتب تمثيل الجمهورية عن هجومين شنتهما قوات الأمن الأوكرانية مستخدمة قذائف هاون من عيار 120 ملم والتي تعد محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد قال في وقت سابق، إن “الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب”.

فيما وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا؛ لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، وأمر بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.