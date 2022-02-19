شكرا لقرائتكم خبر عن “الإليزيه”: يجب مواصلة الحوار لحل أزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن قصر الإليزيه، أنه يجب مواصلة الحوار لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح في بيان له، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحادث هاتفيا الأحد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والسبت مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأكد أن ماكرون سوف يسعى “لتجنب الأسوأ” في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف.

وفي وقت سابق، بحث ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن، الوضع في أوكرانيا، وضرورة العمل على تهيئة الظروف لحل الأزمة المحيطة بأوكرانيا بالسبل الدبلوماسية.

وشدد ماكرون على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لإزالة التوتر وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار جاد لحل الأزمة الروسية الأوكرانية ومعالجة القضايا الأمنية الأوروبية، مؤكدًا التزام باريس باحترام سيادة وأمن شركائها وحلفائها.

في الوقن نفسه كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم، من أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها على روسيا إذا ما قررت غزو أوكرانيا.

وأوضح نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض داليب سينج، أن روسيا ستصبح دولة منبوذة بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وأنه سيتم عزلها من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من المساهمات التكنولوجية.

وأكد سينج أن أمريكا مستعدة في حال حاولت روسيا استخدام موارد الطاقة وسيلة ضغط، مشيرًا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات للتنسيق مع أكبر مستهلكي الطاقة ومنتجيها لضمان إمدادات طاقة متواصلة ومستقرة.