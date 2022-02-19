شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة خلال معارك هي الأعنف في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كبدت قوات الجيش اليمني، الجمعة، ميليشيا الحوثي، خسائر كبيرة ، إثر اندلاع معارك في عدد من جبهات جنوب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

ووفقًا لموقع صحيفة “الشارع” اليمنية، فقد شنت القوات الحكومية، بإسناد من القبائل وتحالف دعم الشرعية، عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها الميليشيات إلى الشرق من مديرية الجوبة جنوب المحافظة.

كما أعقبت الهجمات معارك ضارية بين الجانبين، تركزت أغلبها في جبهتي الردهة، وأم ريش على المحور الصحراوي، وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

واستعادت القوات الحكومية عددًا من المواقع بعد فرار الحوثيين منها، فيما شهدت جبهتي الكسارة والمشجح بمديرية صرواح معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، تكبدت خلالها الميليشيات عدد من القتلى والجرحى.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.