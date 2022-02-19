شكرا لقرائتكم خبر عن عاحل : بيان من البيت الأبيض بشأن استمرار حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أصدر البيت الأبيض، اليوم السبت، بيانًا بشأن استمرار حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيانه إن الرئيس جو بايدن وزعماء الدول حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين؛ أجروا اتصالًا هاتفيًا يوم الجمعة أبدوا فيها قلقهم بشأن استمرار حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وكرروا دعمهم لسيادة أوكرانيا.

وأضاف البيان، بحسب وكالة سبوتنيك، أن زعماء حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين “تعهدوا بمواصلة الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع ضمان الاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية سريعة ومنسقة على روسيا إذا اختارت المزيد من الصراع”.

وكشف الرئيس الأمريكي بايدن، أن القوات الروسية تعتزم ضرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح في تصريحات له من البيت الأبيض، انه يعتقد أن ضرب كييف سيكون الأسبوع المقبل.

وأكد بايدن أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارًا صائبًا، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية بلينكن سيلتقي نطيره الروسي لافروف، الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا، حسب “العربية”.

وأضاف أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة أعتقد أن بوتين اتخذ قرار الحرب.

وأشار إلى أن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا، والدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب.

في الوقت نفسه أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،، أن اتهامات واشنطن لروسيا هي ‏‏”استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي”.‏