شكرا لقرائتكم خبر عن شركة “لوغانسك غاز” تكشف سبب الانفجارين الذين استهدفا خطوط “غاز دروجبا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت شركة “لوغانسك غاز” سبب الانفجارين، الذين استهدفا خطوط “غاز دروجبا” في الساعات الماضية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الإنفجارين، الذين استهدفا خط أنابيب الغاز كان عملاً تخريبيًا.

وذكرت شركة “لوغانسك غاز” أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، أن انفجارًا آخر وقع في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد.

وأكدت وقوع انفجار ضخم منذ قليل، في لوغانسك بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حسب “سبوتنيك”.

وأوضحت أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوهانسك ما أدى إلى اشتعاله.

وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الانفجار وقع في خط أنابيب للغاز في لوهانسك، ما تسبب في اشتعاله.

وفي وقت سابق، تم تشغيل صافرات الدفاع المدني في دونيتسك، أمس الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.