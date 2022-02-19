شكرا لقرائتكم خبر عن شركة “لوغانسك غاز” تكشف سبب الانفجارين الذين استهدفا خطوط “غاز دروجبا” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
كشفت شركة “لوغانسك غاز” سبب الانفجارين، الذين استهدفا خطوط “غاز دروجبا” في الساعات الماضية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه بعد تقييم الأضرار تبين أن سبب الإنفجارين، الذين استهدفا خط أنابيب الغاز كان عملاً تخريبيًا.
وذكرت شركة “لوغانسك غاز” أن فرق الطوارئ غادرت إلى منطقة خط أنابيب الغاز في مالايا فيرغونكا بعد دعوات بشأن نشوب حريق.
وأعلنت وسائل إعلام روسية، أن انفجارًا آخر وقع في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد.
وأكدت وقوع انفجار ضخم منذ قليل، في لوغانسك بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حسب “سبوتنيك”.
وأوضحت أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوهانسك ما أدى إلى اشتعاله.
وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الانفجار وقع في خط أنابيب للغاز في لوهانسك، ما تسبب في اشتعاله.
وفي وقت سابق، تم تشغيل صافرات الدفاع المدني في دونيتسك، أمس الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة “لوغانسك غاز” تكشف سبب الانفجارين الذين استهدفا خطوط “غاز دروجبا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.