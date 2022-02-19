شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: جمهورية دونيتسك تعلن تجدد القصف على بعض المناطق الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت جمهورية دونيتسك، أن القصف المدفعي تجددعلى منطقة زايتسيفو الواقعة على مشارف مدينة جورلوفكا.

وأوضحت أنه تم إطلاق 8 قذائف هاون من عيار 120 ميليمترا المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي، أن منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، شهدت أعنف قصف مدفعي منذ سنوات.

وأكد المتحدث باسم وفد جمهورية دونيتسك فلاديسلاف موسكوفسكي، أن بلاده مستعدة لاجتماع مجموعة الاتصال حول دونباس، إذا كانت هناك مقترحات ملموسة واستعداد الجهات الرسمية في كييف للحوار.

في الوقت نفسه حثت فرنسا وألمانيا روسيا على “استخدام نفوذها” لدى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا لخفض التصعيد.

وفي وقت سابق، أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الأوكرانية.