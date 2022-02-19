شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صور أقمار صناعية توثق تحركات عسكرية في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أفاد موقع أميركي، أن أقمار صناعية قد التقطت صورًا توثق تحركات عسكرية في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا، بحسب العربية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارا صائبا.

وأوضح بايدن أن وزير الخارجية بلينكن سيلتقي نطيره الروسي لافروف، الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا.

وأضاف أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة أعتقد أن بوتين اتخذ قرار الحرب.

وأشار إلى أن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا، والدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قراره الخاطئ.

يذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين كان قد نشر على قناته على تليغرام: “الرئيس الأوكراني زيلينسكي يستفز لإشعال حرب كبرى .. من دون دعم خارجي، ومن غير المرجح أن يتخذ زيلينسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا”. ووصف فولودين اتهامات واشنطن لروسيا بـ “استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي”.