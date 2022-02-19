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بايدن يمدد حالة الطواريء العامة بسبب خطر «كوفيد-19»

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن حالة الطوارئ العامة التي أُعلنت في مارس آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس آذار بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس على الصحة العامة.

وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة "بكامل قدرات" الحكومة الاتحادية.

وقال بايدن في رسالة يوم الجمعة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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