شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يمدد حالة الطواريء العامة بسبب خطر «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن حالة الطوارئ العامة التي أُعلنت في مارس آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 سيتم تمديدها إلى ما بعد أول مارس آذار بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

وأضاف بايدن أن وفاة أكثر من 900 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19 أكدت ضرورة التصدي للجائحة "بكامل قدرات" الحكومة الاتحادية.

وقال بايدن في رسالة يوم الجمعة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نشرها البيت الأبيض "ما زالت هناك ضرورة لاستمرار حالة الطوارئ العامة".