شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا البرلمان العربي و«الشعبي» الجزائري يلتقيان بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر إبراهيم بوغالي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأوضح البرلمان العربي، في بيان له أمس الجمعة، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد العسومي، خلال اللقاء بحسب البيان، أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، مثمنًا جهود الجزائر لإتمام انعقاد القمة العربية المقبلة على أراضيها.