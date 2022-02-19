شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والعراق تبحثان تعزيز أمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان ونظيره العراقي د. فؤاد محمد حسين أوجه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها إلى جانب التنسيق الثنائي سياسيا وأمنيا واقتصاديا، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وفي لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية جمهورية العراق على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي ينعقد بمشاركة دولية واسعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، جرى استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبحسب «واس»، تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال.