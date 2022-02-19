شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يستعرض «الثالوث النووي» تحت أنظار الغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوجه أنظار الغرب والعالم، اليوم السبت، صوب مناورات «الثالوث النووي» التي تشمل إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة، ومن المقرر أن يقودها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في استعراض عسكري ضخم وسط توترات متزايدة بين موسكو والأوروبيين حول أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته أمس الجمعة: «غدا (اليوم السبت) ستجري قوات الردع الإستراتيجي، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تدريبات مقررة ستنفذ خلالها عمليات إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة».

وحشدت موسكو نحو 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا بما في ذلك في بيلاروس الحليف المقرب.

وأثار الحشد العسكري الروسي مخاوف الغرب من أنها ستغزو أوكرانيا، وتنفي موسكو أي خطط من هذا القبيل.

وبحسب «روسيا اليوم»، أشارت وزارة الدفاع إلى أن التدريبات ستجرى وفقا لخطط موضوعة مسبقا، بغية التأكد من الجاهزية لأداء مهامها، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الإستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش.

وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الإستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وفقا للبيان.

وفي محاولة للتهدئة في ظل التصعيد المتنامي بين الروس و«ناتو» بشأن أوكرانيا، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن الوزير سيرجي شويجو سيتحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بناء على طلب الولايات المتحدة، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس الجمعة: إن «كل شيء وارد» فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك على الحدود الأوكرانية.

وقال لو دريان لقناة «إل.سي.آي» التلفزيونية: «كل شيء وارد، سواء غزو واسع للقوات الروسية للأراضي الأوكرانية أو المناقشات الدبلوماسية التي كنا نطالب بها منذ فترة طويلة».

من جهة أخرى، وصف رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفجانج إشينجر غياب مسؤولين من الحكومة الروسية عن المؤتمر بأنه خطأ.

وأكد إشينجر الجمعة في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية، أن هناك أشخاصا ذوي خبرة روس سيأتون.

ووصف المخاوف الأمنية الروسية بأنها «بعيدة الاحتمال»، لأن حلف الناتو لم يتخذ خطوة نحو مزيد من التوسع شرقا في اتجاه الحدود الروسية منذ 18 عاما، وقال: «لماذا أصبح هذا الشيء عالقا للغاية الآن بعد 18 عاما؟ عضوية أوكرانيا في الناتو غير مطروحة للنقاش».

في المقابل، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمام البرلمان الجمعة: إن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا منخفض، بيد أنه قال: إن روسيا حشدت نحو 149 ألف جندي قرب أوكرانيا، ومن المتوقع وصول عدة آلاف آخرين في المستقبل القريب.