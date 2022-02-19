شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية ورحيل المرتزقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعا، اليوم السبت، بناءً على طلب روما لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، في حين أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى البلد العربي الواقع شمال أفريقيا، أن الانتخابات الحرة والنزيهة ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية.

وإثر تصاعد التوتر بعد إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على التمسك بموقعه رغم تكليف البرلمان حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، استجابت مجموعة السبع لطلب إيطاليا لعقد اجتماع مقرر أن يكون في ميونيخ الألمانية.

وتضم مجموعة السبع دول، كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يأتي هذا فيما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أن الانتخابات الحرة والنزيهة ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، خطوات مهمة لضمان سيادة الشعب الليبي الكاملة على مستقبله، وشددت البعثة على الدعم المطلق للشعب الليبي في حقه في أن يقرر مصير بلاده في جو من السلام والوحدة.

على صعيد متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك على هامش القمة السادسة الأفريقية - الأوروبية ببلجيكا.

وأشاد المنفى بدور مصر في إعادة الاستقرار في ليبيا من خلال تواصلها مع كل الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر وصولا لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، فيما أكد الرئيس المصري من جهته، استمرار دعم بلاده للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستمرار التشاور مع المجلس الرئاسي لتحقيقه، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.

بدروها، أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن أسفها من بيان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة الذي انتقد فيه موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز الذي اعتبرته مناصرا لبعض الأطراف التي تعرقل الانتخابات.

وقالت سفارة الولايات المتحدة: إن السفارة الأمريكية أعربت عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء والذي أشار إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام أظهرت تحيزا.

وأضافت السفارة الأمريكية: لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر من وليامز إنصافًا ودقة في لم شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: استطاعت الأطراف السياسية تجاوز مرحلة التدخلات والإملاءات الخارجية السلبية، وذلك بإطلاق حوار «ليبي- ليبي» مباشر وضعت فيه مصلحة الوطن والمواطن أساسا لصياغة تفاهمات تنتهي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.