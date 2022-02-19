شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تتوقع فوز «حزب الله» في الانتخابات بـ«أموال طهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد حزب «القوات اللبنانية» على أن ما يتضمنه ‫القرار 1559 حول حل الميليشيات ومن ضمنها حزب الله، جاء في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في 1989بـ«اتفاق الطائف»، وأصبحت فيما بعد جزءا من ‫الدستور، فيما لفت إعلام فرنسي إلى ما اعتبره تناقضا في شعارات حزب الله اللبناني، الذي يدعي مُعاداة الولايات المتحدة بينما يتقاضى نحو 60 ٪ من مؤيديه ومُناصريه رواتبهم بفضل دولارات «العدو الأمريكي» القادمة من طهران.

وغرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: حضرة وزير الخارجية ‫عبدالله بو حبيب‬، لا أوافقك القول: «إن تطبيق الـ1559 يتجاوز قدرتنا»، فما يتضمنه ‫القرار 1559 حول حل الميليشيات ومن ضمنها حزب الله، جاء في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت عام 1989وأصبحت فيما بعد جزءا من ‫الدستور اللبناني‬، «قلت بخبرك»، وأرفق قيومجيان تغريدته بنص اتفاق الطائف.

زيارة إيران

إلى ذلك، نقلت إحدى الصحف الإقليمية عن مصدر استخباراتي أن حسن نصر الله قام برحلة سرية منذ نحو شهرين من مخبئه السري في بيروت إلى طهران.وتوقع نظام إيران، الذي يقف وراء نصر الله وحزبه، مقابلا لدعمه وفقا للتقرير، الذي وصف الزيارة بأنها «غير عادية».

في غضون هذا، وتحت عنوان «زبائن حزب الله في لبنان يزدادون بفضل دولارات العدو»، قالت صحيفة أخرى فرنسية: إن تلك الأموال بالإضافة للمُساعدات الاجتماعية، التي يتم تقديمها حاليا بشكل مُضاعف ومكثف عبر محلات خاصة تتبع للحزب بأسعار مخفضة، هو ما يجتذب شريحة كبيرة من هؤلاء المؤيدين، حيث يرفض الحزب دفع أي ضرائب على السلع الاستهلاكية، التي يستوردها من إيران ليُقدمها لمؤيديه بأقل الأسعار، وذلك وفقا لجورج مالبرونو موفد الصحيفة الخاص إلى بيروت.

وحذرت صحيفة «لو فيغارو» من أنه ونتيجة لهذا الدعم المالي، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية الحاسمة لمُستقبل لبنان بعد نحو 3 أشهر، بدأت المحسوبيات لكسب قلوب الناخبين في بلد تتم فيه ممارسة شراء الأصوات بشكل دائم، وتوقعت أن الحزب الموالي لإيران في طريقه للفوز وتعزيز سيطرته بفضل الدولارات، التي تصله ممن يصفه بـ«عدوه الأمريكي»، على الرغم من العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران ممول الحزب.

تناقض حزب الله

وخلصت «لو فيغارو» للقول: إنه يبدو أن «دولار الشيطان الأكبر صار حلالا»، ويبتسم لحزب الله كاشفا عن هذا التناقض الكبير للحزب، الذي يُهيمن على المشهد السياسي في لبنان بفضل أسلحته، التي رفض التخلي عنها رغم نهاية الحرب الأهلية عام 1990.

وفي سياق ثانٍ، تطرق الصحفي الفرنسي موريل روزيلير، إلى ظاهرة تحذيرات حزب الله التي تصل لدرجة التهديد بالقتل لمَن يعتبرهم أعداءه في الداخل اللبناني، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المُقربة منه، حيث يُريد الحزب أن يحتكر الصوت الشيعي مُعتبرا أن زعيمه حسن نصر الله ومُقاتلي الجناح العسكري المنضوي تحت مظلته هم شخصيات مقدسة لا يُمكن المساس بها أبدا، وهو الأمر الذي يُثير الضحك وفقا للكاتب، الذي أشار إلى أن مسؤولي الحزب دأبوا على التحذير من مُثيري الشغب اللبنانيين، الذين يجرؤون على اختبار صبره لمُجرد توجيه أي انتقاد لهم، وذلك بينما يتزايد السخط الشعبي على سياسات الحزب الداخلية والخارجية.

وأشارت «لو فيغارو» إلى أن الكثير من اللبنانيين باتوا يعتبرون حزب الله مُجرد ميليشيا تُسيطر على الدولة، لكنهم يخافون من انتقام الحزب الذي حوّلهم رهائن لإيران وأداة لسياساتها في المنطقة، ويُطلق تهديدات لاذعة بحق كل مَن يُحاول انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.