شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون أمريكي صومالي لمكافحة الإرهاب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا، يوسف راغي، في قاعدة بلي دوغلي الجوية بشمال الصومال، قائد القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» وسفير واشنطن الجديد لدى مقديشو لاري أندريه، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مسألة مكافحة الإرهاب والدعم الأمريكي للقوات المسلحة الصومالية.

وفي بروكسل، التقى وزير الخارجية الصومالي، عبدالسعيد موسى، مستشار جمهورية النمسا كارل نيهامر، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة، في العاصمة البلجيكية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع وفق وكالة الأنباء الصومالية، سبل تعزيز التعاون بين الدولتين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

من جهة أخرى، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة هجومين انتحاريين استهدفا مركزين للجيش في أطراف العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى سقوط ضحايا.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، مقدما تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجيا الشفاء العاجل للمصابين، وجدّد الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي ينبذ كل أعمال الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجلياته.