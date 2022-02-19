عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: بوتين اتخذ قراره بغزو أوكرانيا وسينفذه الأيام المقبلة

السبت 19 فبراير 2022

الخليج 365

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، روسيا بأنها تستمر في بث معلومات مضللة.



ورجح الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بشأن تطورات الأزمة في أوكرانيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بغزو أوكرانيا.

وقال بايدن إن القوات الروسية تحاوط جميع حدود أوكرانيا.

وتوقع أن تشن روسيا هجومًا على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن روسيا قد تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعرب بايدن عن استعداد واشنطن لفرض عقوبات ضد روسيا في حالة غزت أوكرانيا.

وحذر روسيا من اختيار الحرب "غير الضرورية"، مؤكدا أنه سيحتفظ بحق الرد والدفاع عن الشعب الأوكراني.

وأضاف أن الولايات المتحدة والحلفاء يقفون في جبهة موحدة ضد جهود روسيا لإثارة الفرقة.

وكشف أنه ناقش الأزمة الأوكرانية مع أعضاء الكونجرس ودول حلف شمال الأطلسي.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وزعماء حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين أجروا اتصالا هاتفيا الجمعة أبدوا فيها قلقهم بشأن "استمرار حشد القوات" الروسية بالقرب من أوكرانيا وقرروا دعمهم لسيادة أوكرانيا.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنهم "تعهدوا بمواصلة الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع ضمان الاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية سريعة ومنسقة على روسيا إذا اختارت المزيد من الصراع".

وتبادلت روسيا والدول الغربية في الأسابيع الأخيرة مطالب واقتراحات حول البناء الأمني في أوروبا، سعيا لخفض التوتر في الأزمة حول أوكرانيا.

وتطالب موسكو خصوصا بسحب القوات الأمريكية من أوروبا الوسطى والشرقية ومن دول البلطيق وبمنع توسع الحلف الأطلسي شرقا.

واعتبر حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن غالبية المطالب الروسية غير مقبولة.