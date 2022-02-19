بايدن : نتوقع أن تشن روسيا هجومًا على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تتوقع أن تشن روسيا هجوما علي الأراضي الأوكرانية خلال الأيام القادمة.

وأشار بايدن خلال المؤتمر الذي يعقد في البيت الأبيض للوقوف علي مستجدات الأحداث حول الأزمة الأوكرانية الي توقع الولايات المتحدة أن تستهدف روسيا العاصمة الأوكرانية كييف مباشرة، مشددا علي استعداد واشنطن لفرض عقوبات علي روسيا في حالة غزت أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي أنه إن اختارت روسيا الحرب" غير الضرورية" ضد كييف سنحتفظ بحق الرد والدفاع عن الشعب الأوكراني .

وكانت قد أفادت وسائل اعلام اجنبية سابقا صباح اليوم الجمعة بإطلاق صافرات الإنذار في مدينتي دونيتسك ولوجانسك جنوب شرق أوكرانيا بعد الإعلان عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم من قبل القوات الحكومية.

ويتهم الغرب الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا، مع نشر حوالي مئة ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدود هذا البلد المقرب من الغرب.

وتنفي روسيا ذلك، مؤكدة أنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت تعتزم واشنطن إرسال تعزيزات من ثلاثة آلاف عسكري إلى أوروبا الشرقية.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده القوي لأوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي "الذي تتزايد حدته"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، ديمترو كوليبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة - إن بلينكين تحدث مع كوليبا "لإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لأوكرانيا في مواجهة التهديد الذي تتزايد حدته والمتمثل في المزيد من العدوان الروسي المحتمل".

وبحسب البيان، شدد بلينكن على أن "أي عدوان روسي على أوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة وموحدة".