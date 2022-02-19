انطلاق مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات يومي 20 و21 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تنطلق فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) يومي 20 و21 فبراير المقبل، والذي تنظمه جامعة الجلالة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

ومن المنتظر أن تتناول فعاليات المؤتمر في اليوم الأول، العديد من الموضوعات منها: تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية.​