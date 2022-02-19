رياح واضطراب بالبحر.. إيقاف الأنشطة البحرية بميناء شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب إغلاق الميناء أمام الانشطة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر ملاحي، إن سرعة الرياح تراوحت بين 20 و 22 عقدة بحرية واتجاهها جنوبية شرقية، وحالة البحر مضطربة جدًا إذ تجاوز ارتفاع ارتفاع الموج 3 أمتار.

وتابع المصدر، أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

ووجه اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.