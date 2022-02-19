4 أشخاص.. ارتفاع عدد ضحايا "سيارة المحمودية" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة "سرفيس" في مياه ترعة المحمودية، على طريق "المحمودية - دمنهور" بمحافظة البحيرة إلى 4 أشخاص.

كان اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس بترعة المحمودية بجوار كوبري عاشور على طريق "دمنهور - المحمودية" ووجود ضحايا.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف فى مكان الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع "هـ.ع" تبلغ من العمر 18 عامًا"، و"ح.ع" 20 عامًا، و"س.ع.أ" 45 عامًا تقيم في دمنهور، وسائق السيارة.