شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بايدن: مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارًا صائبًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الامريكي جو بايدن: إن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارا صائبا.

وأكد بايدن أن وزير الخارجية بلينكن سيلتقي نطيره الروسي لافروف، الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا، حسب “العربية”.

وأضاف أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة أعتقد أن بوتين اتخذ قرار الحرب.

وأشار إلى أن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا، والدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قراره الخاطئ.

يذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين كان قد نشر على قناته على تليغرام: “الرئيس الأوكراني زيلينسكي يستفز لإشعال حرب كبرى .. من دون دعم خارجي، ومن غير المرجح أن يتخذ زيلينسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا”.

ووصف فولودين اتهامات واشنطن لروسيا بـ “استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي”.