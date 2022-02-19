شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بايدن : “بوتين اتخذ قرار الحرب”.. والدوما يصف تصريحات واشنطن بالاستفزاز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قال الرئيس الأمريكي جو بادين، أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب.

وأضاف بايدن : ” حتى هذه اللحظة أعتقد أن بوتين اتخذ قرار الحرب، روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا، والدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب.” ، بحسب العربية نت.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قال أمس الجمعة، أن اتهامات واشنطن لروسيا هي ‏‏”استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي”.‏

وأضاف فولودين عبر قناته على “تليغرام” أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يثير استفزازات لبداية حرب كبرى.

وكتب فولودين: “زيلينسكي يستفز لبداية حرب كبرى… بدون دعم خارجي من غير المرجح أن يتخذ زيلينسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا”، بحسب سبوتنيك.