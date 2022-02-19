شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بايدن : “بوتين اتخذ قرار الحرب”.. والدوما يصف تصريحات واشنطن بالاستفزاز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
قال الرئيس الأمريكي جو بادين، أنه على روسيا أن تختار بين الدبلوماسية والحرب.
وأضاف بايدن : ” حتى هذه اللحظة أعتقد أن بوتين اتخذ قرار الحرب، روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا، والدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب.” ، بحسب العربية نت.
وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قال أمس الجمعة، أن اتهامات واشنطن لروسيا هي ”استفزاز متعمد لتضليل المجتمع الدولي”.
وأضاف فولودين عبر قناته على “تليغرام” أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يثير استفزازات لبداية حرب كبرى.
وكتب فولودين: “زيلينسكي يستفز لبداية حرب كبرى… بدون دعم خارجي من غير المرجح أن يتخذ زيلينسكي مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع حرب في وسط أوروبا”، بحسب سبوتنيك.
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