شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وقوع انفجار ثان في لوهانسك شرق اوكرانيا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وسائل إعلام روسية، أن انفجارًا آخر وقع في جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد.
وأكدت وقوع انفجار ضخم منذ قليل، في لوغانسك بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حسب “سبوتنيك”.
وأوضحت أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوهانسك ما أدى إلى اشتعاله.
وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الانفجار وقع في خط أنابيب للغاز في لوهانسك، ما تسبب في اشتعاله.
وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.
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