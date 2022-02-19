شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد القتلى جراء عاصفة تضرب أجزاء من أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عنيفة ضربت وسط وشمال أوروبا، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم في الساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

ففي بريطانيا أعلنت السلطات اليوم، أنها تتعرض لأشد عاصفة منذ 30 عاما، حيث تضرب العاصفة “إيونيس”، البلاد لليوم الثاني يومها الثاني وتقترب من ذروتها في منطقة أوروبا الشمالية.

وفي بولندا وصلت سرعة الرياح إلى 125 كلم بالساعة وألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلا عن 324 ألف منزل.

ولقي سائق عمره 37 عاما حتفه في سقوط شجرة قرب بلدة باد بيفنسن في شمال ألمانيا.

بينما اجتاحت العواصف أيضا جمهورية التشيك وقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك فيما أدى سقوط أشجار على طرق وسكك حديد إلى تعطل حركة المرور.

وتسببت الرياح القوية في إصابة 3 أشخاص بجروح بينهم شرطي، وذلك بعدما اقتلعت العواصف سطح مبنى تجاري في هولندا، وأكد مطار سخيبول بأمستردام، إرجاء رحلات فيما ألغيت بعض رحلات القطار.

وانتشرت في ألمانيا، عبر وسائل التواصل مشاهد لأمواج تضرب نوافذ عبارة في نهر إلبه، بالتزامن مع عاصفة تسببت في وقف رحلات طائرات وقطارات وإغلاق مدارس في العديد من المقاطعات.