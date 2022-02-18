شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 700 ألف حبة كبتاجون في طريقها إلى المملكة.. من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن قوى الأمن تمكنت خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات.

وأوضح أن شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاجون كانت معدّة للنقل براً بواسطة شاحنة والتي كانت في طريقها إلى المملكة.

وأضاف أنه وبعد عملية رصد دقيقة وتحقيقات مستمرة تم إيقاف أحد الأشخاص، والذي تبين أنه مرتبط بعصابة متورطة في أكبر عملية تهريب لحبوب الكبتاجون إلى الدول العربية.

وأكد أن بلاده مستمرة في التصدي لهذه العصابات، منعًا لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا وحمايةً لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية.